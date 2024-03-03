Криминал 03 марта 2024, 05:09 Жительница Удмуртии избила своих двухмесячных детей из-за плача В Удмуртии арестовали женщину, избившую своих двухмесячных детей из-за плача РИА «Новости»

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Жительница Удмуртии избила двухмесячных детей из-за плача. Близнецов госпитализировали, мать отправили в СИЗО. Об этом сообщили на сайте пресс-службы регионального СК.

«Обвиняемая в период с 15 по 27 февраля, испытывая раздражение от плача детей, наносила побои своим двухмесячным сыну и дочери», — уточнило ведомство.

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Близнецов госпитализировали из-за травм. Врачи оценили состояние мальчика как тяжелое, а девочки — как крайне тяжелое.

В отношении матери возбудили уголовное дело по статье об истязании двух лиц, заведомо несовершеннолетних, ее заключили под стражу. Следователи осмотрели место происшествия, назначили судебно-медицинские экспертизы и делают все, чтобы установить все обстоятельства произошедшего.

В конце февраля полиция задержала мужчину, который избил сожительницу и их общую четырехлетнюю дочь в Краснодаре.