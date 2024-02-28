28 февраля 2024, 22:43
Полиция задержала мужчину, избившего сожительницу и дочь в Краснодаре
Полицейские нашли мужчину, избившего свою сожительницу и их общую четырехлетнюю дочь в Краснодаре. Его задержали в в Туапсинском районе. Об этом сообщил Telegram-канал «23 МВД».
«Ранее судимый приезжий из Самарской области скрывался в одной из гостиниц поселка Новомихайловского», — уточнили в ведомстве.
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Злоумышленника доставят в Краснодар для разбирательства по делу о побоях.
Известно, что пара приехала в Краснодар в 2019 году. Задержанный избил 29-летнюю женщину и малолетнего ребенка на съемной квартире, а после скрылся до приезда полиции.
Камеры видеонаблюдения сняли момент, когда мужчина ударил женщину кулаком по лицу, а потом пнул и толкнул на пол. Вышедшего из квартиры ребенка он тоже пнул, а потом затолкал в квартиру.
Ранее стало известно о состоянии девятилетнего мальчика из Омска, которому родная бабушка чуть не разбила голову молотком. Он пришел в сознание в реанимации, его должны были перевести в общую палату.
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