Жительница Шатуры с помощью ножа отомстила мужу и сыну за многолетний алкоголизм и насилие

Жительницу Шатуры обвинили в убийстве мужа и нападении на сына. Они оба страдали от алкоголизма, а также унижали и избивали женщину. Об этом сообщил сайт «Московский комсомолец».

Еще в 2016 году было возбуждено уголовное дело, после того как сын избил мать. Но в это время как раз декриминализовали статью 116 УК в части семейного насилия. В итоге дело прекратили. Сама женщина тоже не настаивала на сроке.

После этого сын не изменился, отношения становились только хуже. Иногда молодой человек лежал в психбольницах. Но дома он все равно устраивал погромы: лечение не помогало. В июле прошлого года, когда мать пыталась его научить жизни, сын ударил ее по голове стеклянной банкой. Женщина решила ответить на это ножом в живот. Мужчина попал в больницу, он выжил. Тогда подозреваемую оставили под подпиской о невыезде.

Муж обвиняемой тоже выпивал долгие годы, из-за чего у него отнялись ноги. Жена за ним ухаживала, кормила и обеспечивала семью. Больше никто из них не работал. В октябре мужчина вновь выпил, после он набросился на женщину и начал ее душить. Несмотря на болезнь, сам по себе он был очень сильным. Супруга схватила нож, который рядом лежал, и ударила им в бок.

Женщина хотела вызвать врачей. Но муж запретил ей это делать. Он только попросил обработать рану. На следующий день супруг скончался.

В результате суд приговорил ее к четырем годам и одному месяцу тюрьмы.