Более 6,5 тысячи подмосковных пенсионеров привились от коронавируса в клубах «Активного долголетия»

Подмосковные пенсионеры могут сделать прививку от коронавируса в клубах проекта «Активное долголетие». Вакцинацию в них прошли уже более 6,5 тысячи человек. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства социального развития Московской области.

В подмосковных клубах проекта «Активное долголетие» работают 42 пункта вакцинации от коронавируса. Записаться на прививку можно в самом в клубе или в управлении социальной защиты населения по месту жительства.

Перед прививкой пациент должен заполнить анкету и пройти осмотр врача.

«В целях сохранения здоровья и безопасности участников проекта на занятия в помещениях клубов и на экскурсионные поездки жители старшего поколения допускаются только при наличии справки о прохождении вакцинации или наличия антител», — пояснила министр социального развития Московской области Ирина Фаевская.

Пункты вакцинации открыты в клубах в целом ряде городских округов. Среди них: Балашиха, Богородский, Волоколамский, Долгопрудный, Егорьевск, Зарайск, Звездный Городок, Истра, Кашира, Клин, Коломенский, Королев, Котельники, Красногорск, Ленинский, Лосино-Петровский, Лотошино, Луховицы, Люберцы, Можайский, Наро-Фоминский, Одинцовский, Орехово-Зуевский, Павловский Посад, Подольск, Пушкинский, Раменский, Реутов, Серебряные Пруды, Серпухов, Солнечногорск, Ступино, Фрязино, Чехов, Шатура, Щелково, Электрогорск, Электросталь.

Всего в Московской области работают 57 клубов «Активного долголетия». Очные занятия в рамках проекта возобновили 12 февраля. Пожилые люди могут бесплатно посещать кружки и спортивные секции, ездить на экскурсии. Стать участником проекта и записаться на занятия можно на портале dolgoletie.mosreg.ru или в мобильном приложении «Соцуслуги».