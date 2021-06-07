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    07 июня 2021, 11:09

    Мать из Алтайского края забила до смерти годовалого сына

    Ольга Назаркина

    Жительница Алтайского края забила до смерти своего годовалого сына. Женщина решила успокоить ребенка ударами по голове. Мальчик умер по дороге в больницу, сообщили в региональном СУ СК РФ.

    Мать из Алтайского края забила до смерти годовалого сына

    Ранее 37-летняя мать была судима за истязание своего семилетнего сына. В отношении женщины возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

    По версии следствия, днем 6 июня в одном из сел мать, пытаясь успокоить годовалого сына, не менее пяти раз ударила его неустановленным предметом по голове. После этого она попыталась отвезти ребенка в больницу, но он умер в дороге.

    В ведомстве уточнили, что подозреваемая в 2019 году получила условный срок за истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью семилетнему сыну. Суд также лишил ее родительских прав в отношении трех старших детей.

    Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины и предъявлении ей обвинения. Помимо этого, в СУ СК возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов системы профилактики.