Мать из Алтайского края забила до смерти годовалого сына

Жительница Алтайского края забила до смерти своего годовалого сына. Женщина решила успокоить ребенка ударами по голове. Мальчик умер по дороге в больницу, сообщили в региональном СУ СК РФ.

Ранее 37-летняя мать была судима за истязание своего семилетнего сына. В отношении женщины возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть ребенка.

По версии следствия, днем 6 июня в одном из сел мать, пытаясь успокоить годовалого сына, не менее пяти раз ударила его неустановленным предметом по голове. После этого она попыталась отвезти ребенка в больницу, но он умер в дороге.

В ведомстве уточнили, что подозреваемая в 2019 году получила условный срок за истязание и причинение средней тяжести вреда здоровью семилетнему сыну. Суд также лишил ее родительских прав в отношении трех старших детей.

Следствие намерено ходатайствовать об аресте женщины и предъявлении ей обвинения. Помимо этого, в СУ СК возбудили уголовное дело о халатности в отношении органов системы профилактики.