Криминал 22 апреля 2024, 10:42 Жительница Петербурга спрятала тело убитого любовника на балконе коммуналки Mash: в Петербурге женщина около месяца прятала на балконе тело убитого мужчины РИА «Новости»

Читать 360tv в

На балконе коммунальной квартиры в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга нашли тело зарезанного мужчины, завернутое в покрывало и пролежавшее несколько недель. По подозрению в убийстве задержали его бывшую сожительницу, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пара снимала жилье в 12-комнатной коммуналке на проспекте Наставников. Уроженец Вологды пропал больше месяца назад.

Реклама

В итоге его тело с ножевым ранением груди нашли на захламленном балконе завернутым в покрывало. Полиция задержала его возлюбленную. По версии следствия, она убила мужчину, спрятала тело, забрала вещи, кота и переехала. Возбудили уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство». В ближайшее время суд изберет меру пресечения подозреваемой.

Бывший кандидат в депутаты Тверской гордумы Евгений Никольский в соцсетях сознался в убийстве жены. Он не раскаялся, оскорбил покойную и попросил подписчиков позаботиться об их совместной дочери.