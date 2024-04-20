Криминал 20 апреля 2024, 19:13 Экс-кандидат в депутаты Тверской думы признался в соцсетях в убийстве супруги Экс-кандидат в депутаты в Думу Твери Никольский заявил об убийстве жены РИА «Новости»

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Бывший кандидат в депутаты Думы Твери Николай Никольский рассказал, что убил свою 36-летнюю жену. Он опубликовал сообщение об этом в соцсети «ВКонтакте» и попросил позаботиться о его дочери.

«Да, я это сделал. Не собираюсь отпираться и понесу необходимое наказание», — написал мужчина, добавив, что примет свою участь «с гордо поднятой головой».

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Он посчитал свой поступок правильным решением, а поведение супруги — предательством. Мужчина оскорбил покойную, назвав ее «лживой тварью».

«Пусть такая же судьба постигнет всех ей подобных», — написал Никольский.

Он также попросил знакомых позаботиться о его ребенке.

«Обращаюсь ко всем с единственной просьбой — сберегите дочку… Она — мой последний стимул жить», — заключил экс-кандидат в депутаты.

Ранее житель Ставрополя убил свою супругу и двух дочерей. Тесть нашел тела родственников в запертой квартире. По версии следствия, после совершения преступления ставрополец свел счеты с жизнью.