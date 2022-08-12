Жительница Нефтеюганска месяцами держала сына на цепи

Жительница Нефтеюганска, четыре месяца державшая сына на цепи, пойдет под суд. Об этом сообщила прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (Югры) у себя на сайте.

Возбуждено дело о незаконном лишении свободы человека, истязании и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

С февраля по май текущего года женщина, раздраженная поведением ребенка, обматывала ему ногу металлической цепью, прикрепленной к стене. В результате мальчик был лишен свободы, испытывал физическую боль и психические страдания.

«Судом обвиняемой по ходатайству следователя, поддержанному прокурором, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Нефтеюганский районный суд для рассмотрения по существу», — сказано в сообщении прокуратуры.

В региональном управлении Следственного комитета России уточнили, что женщина лишь частично признала вину.

Ранее стало известно, что женщину из Екатеринбурга, которая попыталась продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей, арестовали на два месяца. Горе-мать пробудет под стражей до 8 октября.