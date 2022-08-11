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    11 августа 2022, 19:11

    Продавшую семилетнего сына жительницу Екатеринбурга арестовали на два месяца

    Продавшую сына жительницу Екатеринбурга арестовали на 2 месяца

    Оксана Кириллова

    Женщину из Екатеринбурга, которая попыталась продать своего семилетнего сына за 300 тысяч рублей, арестовали на два месяца. Об этом сообщила kp.ru.

    Продавшую семилетнего сына жительницу Екатеринбурга арестовали на два месяца

    Горе-мать пробудет под стражей до 8 октября. По данным издания, 36-летняя женщина полностью признала вину и утверждает, что к безумному поступку ее побудили финансовые трудности в семье. Она заявила, что хотела расплатиться с долгами, чтобы помочь матери и брату-инвалиду. Однако ее муж хорошо получает и, по его словам, понятия не имел об этих планах, иначе непременно отговорил бы жену.

    Жительница Екатеринбурга вывесила в интернете объявление о продаже сына в другую семью в конце июля. Но вместо «новой семьи» на нее вышли волонтеры, противостоящие торговле людьми, и полицейские. Они назначили женщине встречу, якобы для обсуждения сделки. На глазах волонтеров и правоохранителей она действительно продала своего ребенка.

    Нерадивую мать задержали. Ей предъявили обвинение торговле в отношении несовершеннолетнего (статья 127.1 УК РФ). Санкция по статье — до 10 лет лишения свободы.