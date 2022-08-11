Жительница Бразилии украла у матери 143 миллиона долларов

Пожилая жительница Бразилии лишилась крупной суммы денег из-за мошенничества родной дочери. Девушка украла у нее 143 миллиона долларов, сообщило издание G1.

Полицейские арестовали подозреваемую 10 августа в Рио-де-Жанейро за кражу 143 миллионов долларов. По данным следствия, дочь придумала план мошенничества в 2020 году.

Она наняла женщину, чтобы та познакомилась с ее матерью, представившись провидицей. В итоге пожилую бразильянку убедили в том, что ее дочь умирает. Слова «ясновидящей» подтвердили две сообщницы. За большую плату они пообещали спасти «больную».

Жертва мошенничества перевела миллионы долларов своим «благодетелям». Однако дочери показалось этого мало — она решила продать ценные вещи из дома матери. Тогда та наконец-то поняла, что болезнь была всего лишь выдумкой и обратилась за помощью к правоохранителям.

Ранее Netflix снял документальный фильм «Аферист из Tinder». Картина рассказала о женщинах, которые стали жертвами мошенника из приложения для знакомств. Мужчина притворялся сыном миллиардера, соблазнял своих жертв, а затем обманом вымогал у них средства. В общей сумме он смог украсть у нескольких женщин порядка 10 миллионов долларов.