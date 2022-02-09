Документальный фильм «Аферист из Tinder» вызвал большой отклик у общественности. Мошенника Шимона Хаюта заблокировали на всех сайтах знакомств, а для его жертв начался сбор средств. Кинолента также стала лидером по просмотрам за неделю на Netflix.

О чем «Аферист из Tinder»?

Документальный фильм «Аферист из Tinder» занял первое место в еженедельном рейтинге Netflix. Он набрал 45,8 миллиона часов просмотров по всему миру за неделю с 31 января по 6 февраля и попал в десятку лучших в 92 странах. Об этом сообщил Deadline.

Кинолента рассказала о женщинах, ставшими жертвами мошенника, которого они встретили в приложении для знакомств. Мужчина представлялся Саймоном Леваевым, лгал о своем прошлом, притворялся сыном миллиардера, соблазнял своих жертв, а потом вымогал у них деньги обманным путем. По оценкам, он украл в общей сумме 10 миллионов долларов у нескольких женщин. На мошенника подавали в полицию в семи разных странах.

Настоящее имя мужчины — Шимон Йегуда Хают, но он сменил его в 2017 году, после того, как отбыл тюремный срок в Финляндии по обвинению в мошенничестве. Согласно The Insider, до этого его дважды пытались судить в Израиле — в 2011 и 2017 годах — за кражу и подделку чеков, но он бежал из страны по поддельному паспорту.

Его все же удалось арестовать в июне 2019 года. Израильский суд приговорил его к 15 месяцам тюремного заключения, но в итоге он был досрочно освобожден после пяти месяцев.

Последствия для Хаюта

Впервые внимание к личности Хаюта было привлечено после того, как о нем написали журналистки из Финляндии в 2019 году. Однако их расследование не сравнится с тем шквалом популярности, которую принес документальный фильм от Netflix.

Аккаунт Хаюта в Instagram достиг 200 тысяч подписчиков после выхода документалки. Однако вскоре он был завален негативной реакцией со стороны зрителей, что вынудило мужчину удалить свой профиль. Перед этим он успел сделать несколько заявлений.

«Я поделюсь своей версией этой истории в ближайшие несколько дней, когда выберу лучший и наиболее уважительный способ рассказать ее как вовлеченным сторонам, так и себе. До тех пор, пожалуйста, сохраняйте открытыми разум и сердце», — писал он.

Он обвинил своих жертв во лжи и сказал, что когда человек не может дать женщинам мир, который они хотят, то они «превратят ваш в ад». По словам Хаюта, если бы он действительно был мошенником, то не стал бы сотрудничать с Netflix и его бы арестовали еще во время съемок документального фильма.

В другой Stories, увиденной The Insider до ее удаления, Хают написал: «Назовите мое имя #simontruth».

На выход документального фильма отреагировали сайты для знакомств. Представитель Tinder сообщил The Independent, что Хают больше не активен в приложении ни под одним из своих псевдонимов и был забанен с тех пор, как его действия стали достоянием общественности.

«Мы забанили Саймона Леваева и любые его известные псевдонимы, как только история о его действиях стала достоянием общественности в 2019 году», — сказал представитель.

В заявлении Tinder также отметили, что в преддверии выпуска документального фильма они провели дополнительные внутренние расследования и могут подтвердить, что «Саймон Леваев не активен в Tinder ни под одним из своих известных псевдонимов».

В другом заявлении Match Group, которая владеет Tinder, а также другими приложениями для знакомств, включая OkCupid, PlentyOfFish, Hinge и Match.com, также подчеркивается, что Хают навсегда заблокирован на всех ее платформах.

Ничего не изменилось

В аккаунте Хаюта в Instаgrаm до удаления можно было найти массу фотографий, указывающих на то, что он не сменил свой образ жизни и продолжает кататься на яхтах, носить брендовую одежду и много путешествовать. Вопрос лишь в том, кто на этот раз оплачивает все его прихоти.

После выхода из тюрьмы в 2020 году Хают продолжил жить в Израиле. Если верить документальному фильму, то он все еще пользуется Tinder и обманывает женщин, но в настоящее время по этому поводу нет веских доказательств.

Впрочем, врать он продолжает отменно. По сообщениям ScreenRant, в нескольких интервью Хают заявлял, что он международный эксперт по недвижимости, которому 29 лет, хотя его реальный возраст оценивается в 31 год. А в декабре 2020 года он попал в заголовки газет, потому что притворился медицинским работником ради получения ранней дозы вакцины от коронавируса. Свои действия он оправдал тем, что никогда не был тем человеком, кто стоит в очередях.

При этом он продолжает настаивать в своей невинности касаемо истории с Tinder. Находясь в тюрьме, он угрожал своим жертвам, обвиняя их в распространении лжи и даже подал гражданский иск против них. Впрочем, его жертвы подали ответные иски на него, но это никуда не привело.

Еще один иск против него подал «бриллиантовый король» Лев Леваев, чьим сыном Хают, предположительно, притворялся, называя себя Саймоном Леваевым.

«Я имею право выбирать любое имя, какое захочу, я никогда не представлялся как чей-то сын, но люди использовали свое воображение», — парировал Хают.

Последствия для его жертв

Его жертвы после выхода документального фильма получили колоссальную поддержку со стороны зрителей. Напомним, что из-за Хаюта женщины брали большие суммы денег в кредит, чтобы помочь ему. Сесилия Фьельхой, Пернилла Сьохольм и Эйлин Шарлотт все еще не выплатили свой долг, общая сумма которого составляет 600 000 фунтов стерлингов (почти 61 миллион рублей).

Источник фото: https://www.gofundme.com/f/75c8gg-help-the-victims-of-the-tinder-swindler

После выхода фильма в эфир они решили создать страницу на GoFundMe с целью собрать необходимые средства для выплаты долга.

«Вероятно, вы здесь, потому что слышали о нашей истории, и мы ценим, что вы нашли время, чтобы найти эту страницу», — говорится в описании их страницы.

На момент написания статьи они получили более двух с половиной тысяч пожертвований на сумму 52 тысяч фунтов стерлингов (более пяти миллионов рублей).

«Последние несколько дней были вихрем, и мы были полностью потрясены и сбиты с толку потоком сочувствия и поддержки от всех. Чистая любовь — это больше, чем мы когда-либо ожидали, и мы очень ценим вас всех», — написали они.