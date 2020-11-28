Жительница Башкирии из ревности ударила мужа вилкой в глаз

Мужчина из деревни Саргамыш в Башкирии попал в больницу с ранением глаза. Он вместе с женой выпивал, но посиделки закончились ссорой.

Как сообщила газета «Республика Башкортостан» со ссылкой на пресс-службу МВД, у супругов возник конфликт, после чего женщина ранила мужа вилкой в глаз. Она уточнила, что ссора произошла из-за ревности.

Женщину задержали, но в итоге отправили домой из-за того, что она воспитывает несовершеннолетнего сына. В данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее житель подмосковного Раменского избил и изнасиловал свою знакомую в съемной квартире. Полиция задержала злоумышленника.

Женщина рассказала, что днем 22 ноября ее избил и изнасиловал знакомый. Мужчина сломал ей восемь ребер, у пострадавшей также были поперечный перелом грудины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательств.