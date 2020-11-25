Мужчина избил и изнасиловал знакомую в Раменском

Житель подмосковного Раменского избил и изнасиловал свою знакомую в съемной квартире. Полиция задержала злоумышленника.

В дежурную часть пострадавшая обратилась вечером 23 ноября, сообщил «360» источник в правоохранительных органах. Женщина рассказала, что днем 22 ноября ее избил и изнасиловал знакомый. Мужчина сломал ей восемь ребер, у пострадавшей также был поперечный перелом грудины, закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Сама женщина живет в Москве, а изнасилование произошло на съемной квартире в деревне Островцы Раменского городского округа. Квартиру снимал приезжий из Тамбовской области. Сотрудники полиции установили личность подозреваемого и доставили его в отдел для разбирательств.

Правоохранители, кроме того, осмотрели квартиру, где нашли нижнее белье пострадавшей. С места изъяли упаковку презервативов и наволочку. Против мужчины завели уголовное дело. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства и детали преступления.