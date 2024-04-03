Эксклюзив 03 апреля 2024, 15:09 Жительница Балашихи созналась, что убила отца и спрятала части тела в холодильнике Жительницу Балашихи обвинили в убийстве и расчленении отца

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Жительница Балашихи созналась правоохранителям в убийстве отца и расчленении его тела. Об этом сообщила пресс-служба СК по Московской области.

Женщина обратилась в полицию и рассказала, что убила родственника после ссоры. По ее словам, она вместе с 78-летним отцом пила спиртное, между ними начался конфликт. Жительница Балашихи созналась, что зарезала мужчину и спрятала расчлененное тело родственника в холодильник.

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«Чтобы скрыть произошедшее, она разделила тело потерпевшего на части, однако в процессе решила сознаться в содеянном и сообщила о случившемся в правоохранительные органы», — указали в пресс-службе.

Ранее полиция задержала в Кургане местного жителя, которого подозревают в убийстве. По версии следствия, мужчина поссорился со знакомым, зарезал его и спрятал тело в колодце.

По информации СК, убийца сжег телефон жертвы, чтобы сотрудники полиции не смогли его вычислить. Против задержанного мужчины возбудили уголовное дело.