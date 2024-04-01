Криминал 01 апреля 2024, 17:33 Курганец убил знакомого и спрятал тело в колодце

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В Кургане задержали местного жителя, которого подозревают в убийстве знакомого. Об этом сообщил Ura.ru со ссылкой на СК России по региону.

Мужчины вместе выпивали и поссорились. Тогда хозяин дома зарезал гостя, а потом спрятал тело в колодце. Чтобы полицейские не заподозрили его, мужчина сжег телефон жертвы в печи. Однако подозреваемого все равно вычислили и задержали. В отношении него возбудили уголовное дело и взяли под стражу.

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