Жителю Ижевска предъявили обвинение в убийстве 2006 года
Жителю Ижевска предъявили обвинение в убийстве девушки, совершенном 14 лет назад. Об этом сообщил сайт Izhlife со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СКР по региону.
Местному жителю, которому 32 года, предъявили обвинение в убийстве родственницы в октябре 2006 года.
Правоохранители нашли тело 24-летней девушки в квартире в Первомайском районе Ижевска, где она тогда жила. Из помещения пропали бытовая техника и другое имущество. Убийцу тогда найти не удалось, но расследование уголовного дела не прекращалось. Следователи дополнительно проверили все версии и восстановили круг лиц, которым девушка могла разрешить пройти в квартиру. Правоохранители вновь изучили их алиби, назначили исследования с помощью полиграфа.
Ранее жителя Волгограда осудили за убийство полицейского.