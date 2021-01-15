Жителю Ижевска предъявили обвинение в убийстве 2006 года

Местному жителю, которому 32 года, предъявили обвинение в убийстве родственницы в октябре 2006 года.

Правоохранители нашли тело 24-летней девушки в квартире в Первомайском районе Ижевска, где она тогда жила. Из помещения пропали бытовая техника и другое имущество. Убийцу тогда найти не удалось, но расследование уголовного дела не прекращалось. Следователи дополнительно проверили все версии и восстановили круг лиц, которым девушка могла разрешить пройти в квартиру. Правоохранители вновь изучили их алиби, назначили исследования с помощью полиграфа.

Ранее жителя Волгограда осудили за убийство полицейского.