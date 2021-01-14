Жителя Волгограда осудили за убийство полицейского
В Волгоградской области перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве сотрудника полиции. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на объединенную пресс-службу региональных судов.
По данным издания, весной прошлого года 49-летний мужчина, будучи под воздействием наркотиков и алкоголя, напал на гражданку Узбекистана, которой удалось убежать от него. Во время погони нападавший оказался на охраняемой территории, где его задержал полицейский.
Он ударил стража правопорядка ножом в область сердца. Ранение оказалось смертельным. Суд приговорил мужчину к пожизненному сроку в исправительной колонии особого режима.