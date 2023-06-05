Криминал 05 июня 2023, 11:40 Жителя Воскресенска задержали по делу об убийстве матери Полиция Воскресенска задержала молодого человека за убийство матери ножом РИА «Новости»

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В городском округе Воскресенске 19-летний парень сам вызвал полицию на место убийства матери. По версии следствия, во время ссоры он ударил ее ножом в шею, сообщило в Telegram-канале Главное следственное управление СК России по Московской области.

Конфликт «на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений» случился 4 июня в одной из квартир на территории Воскресенска. Парень 19 лет поругался с 47-летней матерью. В Следкоме сообщили, что во время ссоры он ударил ее ножом в шею, женщина умерла. Подозреваемый позвонил в полицию.

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Следователи завели уголовное дело по части первой статьи 105 Уголовного кодекса России «Убийство», осмотрели место происшествия, провели допросы и назначили экспертизы, в том числе психолого-психиатрическую. Сыну предъявят обвинение, и суд изберет ему меру пресечения.

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