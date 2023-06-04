Эксклюзив 04 июня 2023, 15:51 Житель Якутии застрелил человека в клубе — источник Источник «360»: житель Якутии застрелил человека в клубе

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Житель Якутии пришел в местный клуб с ружьем и выстрелил в человека. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия. Полиция уже объявила в розыск возможного убийцу.

Убийство произошло в клубе «Малибу». Отдел МВД по Мирнинскому району Якутии распространил ориентировку на подозреваемого.

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Полицейские сообщили, что ищут уроженца села Далыр Верхневилюйского улуса 1986 года рождения. Правоохранители отметили, что мужчина вооружен гладкоствольным оружием 12-го калибра. Вместе с ним может находиться молодой человек 1999 года рождения. Они передвигаются на белой Toyota Pronard.

По данным МВД, возможный убийца имеет ряд судимостей. Его привлекали к уголовной ответственности по статьям о подделке документов, о незаконном хранении наркотиков и об убийстве.

Момент совершения преступления попал на видео. Молодой человек с ружьем в руках в компании двух человек совершил несколько выстрелов. После этого в сопровождении одного из них он скрылся с места.

Telegram-канал Baza уточнил, что вооруженное нападение случилось в городе Мирном. Медики не сумели спасти пострадавшего.

Жителя Омска застрелили за отказ одолжить полмиллиона рублей знакомому. Злоумышленник убил товарища, после чего вынес из его дома ценные вещи.