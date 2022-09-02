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Украинца задержали во Владимирской области за призывы уничтожать жителей Крыма и Донбасса

ФСБ задержала жителя Владимирской области за призыв уничтожать жителей Крыма и Донбасса

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Российские силовики задержали во Владимирской области украинца за публичные призывы к терроризму. Он предлагал массово уничтожать несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса, сообщило РИА «Новости».

В управлении ФСБ по региону отметили, что мужчина «на регулярной основе публично допускал высказывания <...> о необходимости и допустимости массового физического уничтожения несогласных с политикой киевского режима жителей Крыма и Донбасса».

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Задержанный живет во Владимирской области, но является гражданином Украины. Он не только желал смерти населению полуострова, ДНР и ЛНР, но и поддерживал деятельность «Организации украинских националистов» (ОУН)*.

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Против мужчины возбудили уголовное дело о призывах к терроризму. Он во всем признался и отправился в следственный изолятор. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Ранее студент из Санкт-Петербурга попытался выйти на украинские спецслужбы. Он учился на военной кафедре и имел доступ к гостайне. ФСБ сделала ему официальное предостережение.

*«Организация украинских националистов» (ОУН) — запрещенная в России организация.

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