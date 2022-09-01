Российского студента поймали при попытке выйти на спецслужбы Украины | 360°

Общество 01 сентября 2022, 04:11 Поделиться Telegram

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Viber Российского студента поймали при попытке выйти на спецслужбы Украины УФСБ по Петербургу: студент военной кафедры попытался выйти на спецслужбы Украины Источник фото: unsplash.com

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Один из студентов военной кафедры петербургского вуза попытался выйти на украинские спецслужбы. Молодому человеку объявили официальное предостережение. Об этом сообщило УФСБ по городу и области.

«Являясь студентом военной кафедры одного из петербургских вузов и имея допуск к сведениям, составляющим государственную тайну, указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины», — заявили в ведомстве. Цитату привело РИА «Новости».

Как уточнили в управлении, молодой человек хотел оказать помощь Украине. Это выяснилось во время проведения оперативно-розыскных мероприятий. Парень планировал отправить деньги одному из украинских добровольческих объединений.

«Действия указанного гражданина, связанные с намерением оказать финансовую и иную помощь иностранной организации, деятельность которой направлена против безопасности Российской Федерации, создают условия для преступления по статье 275 УК РФ „Государственная измена“» — пояснили в ведомстве.

Петербургскому студенту объявили официальное предостережение. Все подробности продолжают выяснять.

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