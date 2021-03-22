Жителя Псковщины заподозрили в издевательствах над беременной женой. Она покончила с собой

В Псковской области местного жителя обвинили в доведении беременной жены до самоубийства. Мужчина, по данным следствия, систематически издевался над супругой в присутствии их детей, заставлял ее залезать под стол и лаять, как собака, и вывозил копать могилы на кладбище. Об этом сообщила прокуратура региона.

По данным следствия, в период с 2015 по 2019 год мужчина регулярно издевался над своей супругой, когда она была беременна. Он избивал ее руками, ногами, металлической кочергой, ножом, отверткой, кусал и душил. Ночами он вывозил ее в лес и на кладбище, где заставлял копать могилы, угрожая расправой. Он запрещал жене мыться, пользоваться косметикой, общаться со знакомыми, в присутствии посторонних оскорблял ее, а распивая спиртные напитки в компании своих приятелей и родственников, заставлял ее залезать под стол и по-собачьи лаять.

В присутствии жены он также регулярно избивал и унижал их малолетних детей, которых на несколько суток оставлял без присмотра одних в частном доме в деревне, когда увозил с собой супругу. Женщина несколько раз обращалась к правоохранителям, но потом забирала свои заявления, рассчитывая на то, что ее муж исправится. После того как он в очередной раз жестоко избил ее, она решила покончить с собой.

Мужчине предъявили обвинение по трем уголовным статьям, в том числе о доведении беременной женщины до самоубийства. По этой статье ему грозит лишение свободы на срок до 15 лет.

В подмосковном Раменском местный житель ранее попытался угнать машину скорой помощи и напал на полицейских. Стражам порядка пришлось применить табельное оружие, мужчина скончался.