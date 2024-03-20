Криминал 20 марта 2024, 10:35 Жителя Комсомольска-на-Амуре уличили в шпионаже для Украины Жителя Комсомольска-на-Амуре обвинили в госизмене за шпионаж РИА «Новости»

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В отношении жителя Комсомольска-на-Амуре возбудили уголовное дело по статье о государственной измене. Он пытался предоставить секретные данные об оборонном предприятии Министерству обороны Украины, сообщило управление Федеральной службы безопасности России по Хабаровскому краю.

Мужчина через интернет установил связь с лицами из Главного управления разведки Минобороны Украины и намеревался передать им информацию о деятельности одного из оборонных предприятий в Хабаровском крае. Эта информация могла бы помочь иностранному государству в планировании и проведении диверсионных операций на объектах и в учреждениях оборонно-промышленного комплекса на Дальнем Востоке.

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Началось расследование.

Бывшего российского курсанта посадили на 12 лет за государственную измену. Мужчину признали виновным в сборе данных, которые могли использовать против безопасности страны.