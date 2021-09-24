Жителя Гатчины арестовали за попытку убийства новорожденной дочери

По подозрению в покушении на убийство новорожденной дочери был арестован 23-летний житель Гатчины. Он и его 29-летняя жена в ночь на 22 сентября привезли в больницу двухмесячного ребенка с многочисленными переломами и травмами. Оба заявили, что не знают, откуда они взялись.

Как сообщила пресс-служба Следкома по Ленинградской области, было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство малолетнего. Пока неизвестно о мере пресечения для матери ребенка.

Младенца привезли в больницу родители, сообщает сайт spb.kp.ru. Они рассказали, что девочка почему-то начала кричать и синеть.

«Оказалось, что у ребенка закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы ребер, судорожный синдром, анемия тяжелой степени», — рассказали изданию в Следкоме.

Сейчас за жизнь ребенка борются врачи-реаниматологи. Девочка находится в тяжелом состоянии.

Семья проживала в поселке Сусанино. Мать ребенка работает поваром, отец — ранее судимый за кражу безработный.

В Нижнем Новгороде случайные прохожие обнаружили в кустах на улице Мончегорской коляску с младенцем. Ребенка забрала скорая помощь. Полицейские ищут его родителей.