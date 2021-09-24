Брошенную коляску с младенцем наши в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде на улице Мончегорской прохожие нашли коляску с младенцем. На место прибыли полицейские и скорая помощь. Ребенок чувствовал себя хорошо, его увезли в больницу. Его родителей пока не нашли.

Об этом РИА «Новости» сообщили в МВД по региону.

«Сотрудники полиции сразу же выехали на место. Ребенка передали в больницу, состояние у него удовлетворительное. Разыскиваются родители ребенка, материал передан в подразделение по делам несовершеннолетних», — рассказали в пресс-службе ведомства.

В паблике «Нижний Новгород (Без цензуры)» сообщается, что коляску с грудничком прохожие нашли в кустах случайно. Люди услышали воркующие звуки и решили, что кто-то бросил котят.

Они подождали полчаса, но никто не пришел. Тогда прохожие вызвали полицию. В пакетах, лежавших в коляске, был замаринованный шашлык.

«Врачи из скорой сказали, что все в порядке, малыш не замерз, на вид восемь месяцев. Сколько он стоял там до нас, не знаю, но нос был красный, сам тепленький. Мы его покормили. Ребенок не плакал, ко всем шел на руки», — сообщили очевидцы.

В Колпинском районе Санкт-Петербурга на берегу реки около Большого Ижорского моста работник городской экологической службы нашел пакет с телом новорожденного ребенка.