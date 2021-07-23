Жителя Читы приговорили к 17 годам колонии за убийство девочки из-за шума в квартире

Забайкальский краевой суд признал жителя Читы Василия Дунца виновным в убийстве девятилетней девочки, которую он застрелил через дверь из-за шума в квартире. Его приговорили к 17 годам колонии строгого режима.

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Забайкальскому краю доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора 33-летнему Дунцу.

Он признан виновным в убийстве малолетнего и умышленном повреждении чужого имущества, совершенном общеопасным способом, сказано на сайте регионального СК.

Следствие и суд установили что 17 февраля в жилом доме в Железнодорожном районе города Читы пьяный Дунец пошел к соседям с оружием, потому что им не нравился шум в их квартире. Он выстрелил из охотничьего гладкоствольного ружья 12 калибра в закрытую входную дверь. За ней находилась девятилетняя девочка. Она получила огнестрельное ранение в область грудной клетки и головы и скончалась на месте.

Стрелка задержали, а потом арестовали. Следствие провело тщательное расследование.

«Совокупность представленных следствием доводов легла в основу обвинительного приговора. Дунцу назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы», — сказано в сообщении ведомства.

Свой срок мужчина будет отбывать в колонии строгого режима.