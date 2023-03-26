Криминал 26 марта 2023, 19:33 Жителя Благовещенска задержали по подозрению в убийстве 10-месячного сына СК: жителя Благовещенска подозревают в убийстве 10-месячного сына и покушении на его мать Unsplash

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Мужчину из Благовещенска подозревают в убийстве десятимесячного сына и покушении на убийство его матери. Об этом сообщили в СУ СК Амурской области.

По данным следствия, днем 26 марта в местную детскую больницу доставили младенца с травмами головы. Врачи оказали ему медицинскую помощь, но спасти не смогли. Кроме этого, в больницу поступила мать ребенка с ножевыми ранениями. Медики оценивают ее состояние как тяжелое.

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Правоохранители задержали 32-летнего отца ребенка. Сейчас он находится в СИЗО.

Как сообщили в ведомстве, следователи возбудили уголовное дело по статьям «Убийство малолетнего» и «Покушение на убийство двух лиц».

В настоящее время криминалисты выясняют все обстоятельства произошедшего — проводят осмотр места происшествия и допрашивают свидетелей.

В Екатеринбурге 25 марта погибли двое детей и их мать. Тела детей четырех и семи лет обнаружили в частном доме, где они проживали. Тело матери нашли на улице в 20 минутах ходьбы от дома.