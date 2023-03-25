Криминал 25 марта 2023, 20:08 Два мертвых ребенка обнаружили в частном доме в Екатеринбурге Тела двух детей и их матери обнаружили в Железнодорожном районе Екатеринбурга Telegram

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В Железнодорожном районе Екатеринбурга обнаружили три трупа — двоих детей и взрослой женщины, которая предположительно была их матерью. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, детей нашли в частном доме. Их мать, по данным местных СМИ, обнаружили на соседней улице, неподалеку от дома.

В ведомстве рассказали, что детям было четыре и семь лет.

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«По имеющейся информации, сегодня, 25 марта 2023 года, в Железнодорожном районе города Екатеринбурга в частном доме обнаружены тела двоих малолетних детей, 2015 и 2018 годов рождения», — говорится в сообщении.

Прокуратура начала доследственную проверку по факту гибели несовершеннолетних. Обстоятельства произошедшего выясняются.

По сведениям сайта kp.ru, семья, проживавшая в этом доме, считалась благополучной, жалоб на нее не поступало. Также источник издания сообщил, что погибшая женщина оставила записку. В связи с этим в СМИ появились сообщения, что она сама убила своих детей и затем покончила с собой.

В феврале в Уфе многодетный отец зарезал двух сыновей семи и 13 лет и покончил с собой. Его жене и 10-летней дочери удалось спастись. Соседи считали семью положительной.