Жителя Алушты задержали за призывы к экстремистской деятельности

В Крыму задержали жителя Алушты, подозреваемого в публичных призывах к экстремистской деятельности. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

«Установлено, что житель города Алушты 1984 года рождения размещал на своих страницах в интернете материалы, в которых призывал к совершению насильственных действий в отношении группы лиц по национальным признакам», — процитировало слова представителя УФСБ по региону РИА «Новости Крым».

В ФСБ возбудили уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению экстремисткой деятельности». Максимальное наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы. Ведомство также опубликовало видео с места задержания.

Несколько дней назад Федеральная служба безопасности вместе с МВД РФ и Росгвардией задержала 55 россиян из 21 субъектов страны, которые занимались восстановлением оружия в подпольных мастерских и их продажей.

Спецслужбы при обыске обнаружили у подозреваемых шесть автоматов (АКМС, АКС-74У, АК-103), три пулемета, 12 пистолетов-пулеметов (ППШ, чешский VZ-26,«Кедр»), 108 винтовок, ружей и карабинов, а также 93 пистолета и револьвера.