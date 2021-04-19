ФСБ накрыла подпольные мастерские по производству оружия

Федеральная служба безопасности вместе с МВД РФ и Росгвардией задержала 55 россиян из 21 субъектов страны, которые занимались восстановлением оружия в подпольных мастерских и их продажей. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.

«Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — заявили в ведомстве.

Силовики провели спецоперацию в Москве, Подмосковье, Владимирской, Вологодской, Тверской, Костромской, Псковской, Смоленской, Белгородской Свердловской, Челябинской, Новосибирской, Ульяновской областях. Также Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Карачаево-Черкесии, Ингушетии, Забайкальском, Приморском, Ставропольском Красноярском и Хабаровском краях.

У подозреваемых обнаружили шесть автоматов (АКМС, АКС-74У, АК-103), три пулемета, 12 пистолетов-пулеметов (ППШ, чешский VZ-26,«Кедр»), 108 винтовок, ружей и карабинов, а также 93 пистолета и револьвера. Кроме того, найдены 52 артиллерийских боеприпаса, 57 ручных гранат, две минометные мины, порядка восьми тысяч патронов, 7,5 килограмма взрывчатых веществ (тротил, порох), 57 приспособлений для бесшумной стрельбы, основные части и комплектующие оружия.

В ФСБ отметили, что и дальше продолжат искать подпольные мастерские по изготовлению, переделке и продаже оружия.