28 февраля 2023, 18:39
Подросток зарезал знакомого во время конфликта в Приморском крае
В городе Артем Приморского края 17-летний подросток зарезал 15-летнего знакомого во время конфликта. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональное СУ СКР.
Ссора между подростками произошла на улице Ленина. В какой-то момент молодой челоаек достал нож и ударил им знакомого в область бедра. От полученного ранения 15-летний школьник скончался на месте.
Реклама
По факту случившегося возбуждено уголовное дело.
Реклама
Убийства
Приморье
Реклама
Реклама