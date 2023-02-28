Происшествия 28 февраля 2023, 18:39 Подросток зарезал знакомого во время конфликта в Приморском крае

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В городе Артем Приморского края 17-летний подросток зарезал 15-летнего знакомого во время конфликта. Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на региональное СУ СКР.

Ссора между подростками произошла на улице Ленина. В какой-то момент молодой челоаек достал нож и ударил им знакомого в область бедра. От полученного ранения 15-летний школьник скончался на месте.

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По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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