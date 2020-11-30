Жителей Приморья предупредили о мошенниках, которые собирают данные для «помощи» после циклона

Жителей Владивостока предупредили о мошенниках, которые собирают личные данные якобы для «помощи» после непогоды. Власти региона не ведут сбор заявлений для подобных выплат.

«В условиях действующего режима ЧС на территории города участились случаи завладения мошенниками персональными данными граждан (ФИО, данные документа, удостоверяющего личность) под предлогом подготовки документов для получения единовременной материальной помощи в условиях режима чрезвычайной ситуации», — сообщили представители прокуратуры региона.

Администрация Владивостока не принимала решение об оказании материальной помощи жителям города, сбор личных данных не ведется. Поэтому не следует передавать информацию такого рода неизвестным людям.

Жители Владивостока могут узнать все о мерах поддержки горожан на официальном сайте администрации или по телефону 2-614-470.

Сильный циклон пришел в Приморье 18 ноября. За три дня регион пережил снег и ледяной дождь. Из-за последнего льдом покрылись дороги, деревья, машины и провода. Многие жители Приморья остались без света, воды и тепла.