Житель Воронежа 40 раз ударил отверткой женщину

Жители Воронежа рассказали о мужчине, который напал на женщину с отверткой. Он нанес ей несколько десятков ударов.

Об этом жители сообщили местному изданию «Мое! Online». Люди уточнили, что нападение произошло в 15:30 21 октября в районе улицы Димитрова. Неизвестный мужчина поджидал у одного из подъездов 38-летнюю женщину. Когда она появилась, он несколько раз ударил ее отверткой. В редакцию издания об этом сообщили сразу несколько читателей — по их словам, ударов было больше 40.

«Женщину доставили в больницу в тяжелейшем состоянии. По словам врачей, она не будет ходить. Об остальных увечьях больно говорить», — уточнил один из источников.

Официального подтверждения этой информации пока не было. По какой причине мужчина мог напасть на женщину — неизвестно.

Ранее пенсионерка из Уфы напала на девочку, которая хотела покормить кошек по пути в школу. Девочке с подругой сперва удалось убежать, но женщина догнала их. Одна из девочек смогла спрятаться, а вторую пенсионерка схватила за шиворот и начала бить головой о стену дома.

Когда к женщине пришли журналисты, она напала и на них. Пенсионерка обматерила их, облила корреспондентку из ковша какой-то жидкостью, а потом разбила видеокамеру.