Пенсионерка, избившая девочку за кормление кошек, разбила камеру журналистам

Уфимская пенсионерка, избившая 10-летнюю девочку за кормление бездомных кошек, напала на съемочную группу программы «Вести». Пожилая женщина облила журналистов непонятной жидкостью и разбила ковшом камеру, сообщили на сайте ГТРК Башкирии.

Журналисты пришли к оскандалившейся пенсионерке, но та встретила их во всеоружии. Женщина обматерила непрошеных гостей, окатив корреспондентку из ковша какой-то жидкостью, а потом еще и разбила видеокамеру.

Съемочная группа пришла к уфимке вместе с отцом девочки, пострадавшей от ее рук. Телевизионщики так и не смогли пообщаться с агрессивной горожанкой.

Отец школьницы ранее рассказал «360», что эта бабушка уже давно борется с кормлением уличных кошек, так как считает, что их якобы хотят отравить.

Пенсионерка ранее напала на девочку, когда та решила покормить кошек перед школой. Школьница была с подругой. Сначала им удалось убежать, но потом женщина настигла их в арке, где они спрятались. Подруге девочки удалось уйти, а вот ее старушка схватила за шиворот и начала бить головой о стену дома.