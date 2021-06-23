Житель Владивостока угрожал спалить АЗС и требовал девять тысяч литров бензина

Житель Владивостока устроил дебош на одной из городских автозаправочных станций. Мужчина напился и требовал, чтобы ему предоставили девять тысяч литров бензина. При этом он угрожал операторам АЗС зажигалкой, рассказали в региональном управлении Росгвардии.

Сообщение о пьяном хулигане, который угрожает спалить заправку, поступило в полночь на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Наряд немедленно прибыл на АЗС.

Росгвардейцы задержали нарушителя. При проверке выяснилось, что это житель Владивостока, ему 29 лет. Ранее его неоднократно судили за кражи, угон автотранспорта и хулиганство.

В середине июня газовая автозаправка взорвалась в Новосибирске. После взрыва вспыхнул пожар. Площадь возгорания составила около 1,5 тысячи квадратных метров. АЗС находилась возле жилых домов, взрывная волна чуть не разнесла здания и выбила сотню окон.

В результате пострадали 17 человек, в том числе двое детей и два сотрудника МЧС. При этом станция была расположена в соответствии со всеми нормами. Причиной взрыва стало незаземление газовоза при сливе в стационарную емкость.