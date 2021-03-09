Житель Владимира пытался ограбить банк, чтобы погасить кредит в нем

Мужчину будут судить за попытку ограбления банка во Владимире. Об этом сообщил телеканал «Царьград».

Уточняется, что он пришел в отделение и показал кассиру записку с требованием денег. Также он достал предмет, похожий на гранату, который позже оказался муляжом.

Сотрудница банка нажала тревожную кнопку. Преступника задержала охрана.

Банк заявил, что ущерб нападения составил девять миллионов рублей. Несостоявшийся грабитель утверждает, что требовал только 300 тысяч рублей, чтобы закрыть взятый в этом же банке кредит.

На преступника завели уголовное дело, ему грозит до 15 лет тюрьмы.

Ранее грабители отобрали камеру у американского журналиста телеканала KPIX 5 Дона Форда, когда он снимал репортаж о массовом угоне автомобилей в Сан-Франциско. Все произошло днем на глазах у нескольких свидетелей.

Никто из местных жителей, которых Форд планировал опросить также ничего не могли сделать. В результате оператор просто отдал грабителю камеру. Получив желаемое злоумышленники прыгнули в машину и уехали.