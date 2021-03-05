Снимавший репортаж об ограблениях журналист стал жертвой грабителей

Грабители отобрали камеру у американского журналиста телеканала KPIX 5 Дона Форда, когда он снимал репортаж о массовом угоне автомобилей в Сан-Франциско. Все произошло днем на глазах у нескольких свидетелей. Об этом сообщил телеканал CBS.

По словам местных жителей, угоны машин в районе Сан-Бернардино стали очень частыми. Журналист приехал на место, чтобы пообщаться с пострадавшими от рук грабителей, когда к съемочной группе подъехал белый седан.

Оттуда вышел вооруженный пистолетом мужчина и потребовал отдать ему камеру. Журналист пояснил, что всего злоумышленников было трое.

«Все мои мысли в тот момент были о том, что не стоит волновать этого парня, так как у него есть пистолет», — поделился журналист.

Никто из местных жителей, которых Форд планировал опросить также ничего не могли сделать. В результате оператор просто отдал грабителю камеру. Получив желаемое злоумышленники прыгнули в машину и уехали.

Представитель полиции Рафаэль Майдельман назвал ограбление неприемлемым, но не неожиданным. По последним данным правоохранители нашли украденную аппаратуру. Удалось ли задержать напавших на журналиста грабителей пока неизвестно.