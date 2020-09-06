Житель Самары отрезал голову матери и изрезал отца мачете

Мужчина из-за личной неприязни зарезал мачете своих родителей, а затем отрезал матери голову. Самарским сотрудникам полиции удалось найти мужчину, который во время допроса во всем признался.

Следователи выяснили, что убийства произошли в период с 25 по 31 августа 2020 в Самаре. Мужчина пришел в квартиру к своим родителем с мачете и ударил каждого из них как минимум по 10 раз. После этого он отрезал голову матери ножом. Причиной убийства стали личные неприязненные отношения, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Самарской области.

В итоге мужчина и женщина скончались на месте, а их сын скрылся. Нашли убийцу уже в Петербурге, откуда 4 сентября доставили в Самару. Ему предъявили обвинение по статье об убийстве двух лиц. Во время допроса мужчина во всем признался.

Источник фото: samara.sledcom.ru

Как пишет Telegram-канал Life Shot, мужчина уже совершал похожее убийство несколько лет назад. Он отрезал голову соседу, после чего его признали невменяемым. Мужчина лежал в психбольнице, а затем улетел в Турцию, откуда перебрался в Петербург. Со своими родителями он не общался, поэтому они объявили его в розыск. После возвращения в Самару мать положила сына в диспансер. Когда у пенсионеров закончились деньги на оплату медучреждения, он снова начал жить с ними.