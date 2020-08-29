Омича с мачете задержали после нападения на семью из-за плача ребенка. Видео

Полицейские задержали жителя Омска, который напал на отца 1,5-годовалого ребенка. Того взбесил плач малыша. Об этом «360» рассказал начальник ОИОС УМВД России по Омской области Алексей Командыков.

Местный 36-летний житель вышел из своей квартиры в доме по улице Котовского. В тот день он был пьян. Рядом во вдоре стояла припаркованная машина, в которой громко плакал 1,5-годовалый ребенок. Именно крик малыша разгневал мужчину.

В руках у него было мачете. С этим он ножом он и напал на водителя — 32-летнего жителя Омска. После чего подозреваемый скрылся с места ЧП.

О происшествии в полицию рассказали жильцы дома. Вскоре на место выехала следственно-оперативная группа.

Пострадавший попал в больницу, подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело по факту причинения тяжкого вреда здоровью.

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