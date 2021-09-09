Житель Сахалина украл 3 миллиона рублей из плюшевого медведя

На Сахалине мужчина украл три миллиона рублей, которые хранились в плюшевом медведе. Он пришел в гости к 18-летней дочери хозяйки квартиры и ограбил.

Девушка пригласила 21-летнего знакомого к себе домой в отсутствии матери. Об этом Citysakh.ru сообщили в МВД по Сахалинской области.

Молодой человек во время своего визита украл три миллиона рублей, которые хранились внутри плюшевого медведя. На этом он не остановился, он также забрал золотые украшения стоимостью 72 тысячи рублей и 20 тысяч рублей, лежавшие в комоде.

После мужчина отправился на север Сахалина, где скрывался в подвале одного из домов. Деньги он потратил на личные нужды, а ювелирные украшения сдал в ломбард с помощью своего друга.

Подозреваемого задержали, на него возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная в особо крупном размере».