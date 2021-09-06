Японец украл более 700 предметов женского белья из прачечной

Студентка из города Беппу в Японии обратилась в полицию с обвинением в адрес Тецуо Урата. Она заявила, что мужчина 24 августа якобы украл шесть комплектов нижнего белья из местной прачечной.

Спустя неделю полицейские пришли в квартиру Ураты с обыском и обнаружили там 730 элементов женской одежды, в основном — нижнее белье. Мужчину арестовали. Урата признался, что украл эти вещи. Об этом сообщила Abema News.

«Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже многие годы», — заявили представитель департамента полиции города Беппу.

Полиция продолжает расследование.

Как уточнил TJournal, подобного рода преступления в Японии не редкость. В марте 2021 года года в префектуре Саго был задержан 30-летний электрик Тахакиро Кубо. Один из местных жителей заснял, как от снимал вещи с бельевой веревки. В итоге у дома у Кубо нашли 424 предмета нижнего белья и купальников девочек-подростков.

Двумя годами ранее 40-летнего Тору Адати арестовали по подозрению в краже из прачечной в провинции Адати. Полицейские во время обыска обнаружили в его доме более 1100 украденных вещей.