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    06 сентября 2021, 15:45

    Японец украл более 700 предметов женского белья из прачечной

    Наза Салех Захи

    Студентка из города Беппу в Японии обратилась в полицию с обвинением в адрес Тецуо Урата. Она заявила, что мужчина 24 августа якобы украл шесть комплектов нижнего белья из местной прачечной.

    Японец украл более 700 предметов женского белья из прачечной

    Спустя неделю полицейские пришли в квартиру Ураты с обыском и обнаружили там 730 элементов женской одежды, в основном — нижнее белье. Мужчину арестовали. Урата признался, что украл эти вещи. Об этом сообщила Abema News.

    «Такого количества нижнего белья мы не конфисковали уже многие годы», — заявили представитель департамента полиции города Беппу.

    Полиция продолжает расследование.

    Как уточнил TJournal, подобного рода преступления в Японии не редкость. В марте 2021 года года в префектуре Саго был задержан 30-летний электрик Тахакиро Кубо. Один из местных жителей заснял, как от снимал вещи с бельевой веревки. В итоге у дома у Кубо нашли 424 предмета нижнего белья и купальников девочек-подростков.

    Двумя годами ранее 40-летнего Тору Адати арестовали по подозрению в краже из прачечной в провинции Адати. Полицейские во время обыска обнаружили в его доме более 1100 украденных вещей.