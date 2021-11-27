Житель Ростова-на-Дону натравил собаку на полицейского, когда тот потребовал, чтобы мужчина не нарушал порядок на улице. В результате пострадавший получил укушенную рану предплечья.

Хозяин пса после этого стал фигурантом уголовного дела. Он обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей, сообщили в региональном СУ СК РФ.

В ведомстве уточнили, что нападение произошло 15 ноября возле одного из жилых домов на улице Степана Разина. Сейчас расследование продолжается.

В настоящее время по уголовному делу проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Мужчине может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.

Ранее широкий резонанс вызвал случай в Мытищах, где нетрезвый местный житель натравил свою собаку на девушку, которая сделала ему замечание за езду на машине в нетрезвом виде.