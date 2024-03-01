Происшествия 01 марта 2024, 18:59 Мужчину застрелили из ружья в центре Краснодара СК возбудил дело после убийства мужчины в центре Краснодара

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В пятницу в центре Краснодара произошла стрельба, жертвой которой стал мужчина. В распоряжении «360» появилось видео с места событий.

Следственный комитет по Краснодарскому краю по факту ЧП завел уголовное дело по статье «Убийство».

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По данным следствия, днем 1 марта 54-летний мужчина на улице Буденного дважды выстрелил из ружья в грудь 58-летнего оппонента. Пострадавший погиб на месте от полученных травм.

На место убийства прибыли сотрудники МВД и следователи, они устанавливают причины и мотив совершенного преступления. Правоохранители задержали подозреваемого. В ближайшее время с ним проведут следственные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

В начале февраля житель Домодедова устроил стрельбу на посту скорой помощи. Он выстрелил в водителя и убежал, пострадавший умер на месте.