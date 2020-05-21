Житель Пензы в маске старика украл 20 млн из банкоматов. Это самое театральное ограбление

В Пензе мужчина похитил из банкоматов более 20 миллионов рублей, надев на себя маску старика из интернет-магазина. Подложная внешность не помогла — ему уже предъявили обвинение.

Кража произошла в начале апреля. Как сообщили в пресс-службе МВД, мужчина украл более 20 миллионов рублей из двух банкоматов, расположенных в торговых центрах.

На видео с камер наблюдения видно, что к банкоматам подошел седой пожилой человек в форме инкассатора. При помощи специального ключа он вытащил кассету с деньгами, а потом ушел.

Злоумышленника удалось задержать, но внешность его достаточно сильно отличалась от пожилого мужчины, попавшего в кадр. Подозреваемому всего 39 лет.

Источник фото: пресс-служба МВД

«В квартире обнаружена латексная маска с внешностью пожилого мужчины. В том же помещении находилась форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, а также специальное оборудование для вскрытия банкоматов. Похищенные денежные средства полицейские обнаружили в тайнике», — рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

В МВД также рассказали, что задержанный раньше занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и банкоматов, поэтому хорошо их знал. Выяснилось, что маску он купил в интернет-магазине. Кроме того, он использовал подложные номера на машине.

Ему предъявили обвинение в краже.