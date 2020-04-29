Мигрант попытался тяпкой вскрыть банкоматы в Ногинске. Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы

Подмосковные полицейские задержали выходца из ближнего зарубежья в Ногинске. Он несколько раз пытался вскрыть банкоматы садовой тяпкой, но тщетно. Во время очередной попытки ограбления он попался.

«Задержан 30-летний уроженец одной из республик ближнего зарубежья. Установлено, что злоумышленник с помощью садовой тяпки четыре раза пытался взломать банкоматы», — рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

Каждый раз срабатывала сигнализация и злоумышленник не успевал добраться до наличных. Вычислить преступника помогли камеры наружного видеонаблюдения. Его задержали на улице недалеко от одного из банковских отделений, где он пытался поживиться.

Против несостоявшегося богача завели уголовное дело за покушение на кражу. Теперь мужчине грозит наказание до 10 лет лишения свободы.