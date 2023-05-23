Криминал 23 мая 2023, 01:00 Житель Новосибирска с пистолетом и гранатой домогался двух школьниц Домотавшего с пистолетом двух школьниц мужчину задержали в Новосибирской области РИА «Новости»

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Мужчину, домогавшегося двух школьниц 10 и 12 лет, задержали в Бердске в Новосибирской области. По данным издания «Родные берега», подозреваемого поймали 21 мая.

Все случилось в микрорайоне Щ Советского района. Изначально сообщалось, что днем 20 мая бородатый мужчина, вооруженный гранатой и пистолетом, затащил двух школьниц за гаражи на улице Героев Труда и изнасиловал. Позже одна из девочек сообщила о случившемся тете, та написала заявление в полицию.

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Согласно приметам, мужчина был одет в военную форму зеленого цвета с шевроном — эмблемой черепа. На деле подозреваемый оказался славянином, ему предъявлено обвинение по статье «Насильственные действия сексуального характера». Версию об участии подозреваемого в СВО официально не подтвердили.

Расследованием занимается отдел СКР по Советскому району, уточнил портал.

Ранее в Тюмени коллегия присяжных вынесла обвинительный вердикт по делу Виталия Бережного, изнасиловавшего и убившего восьмилетнюю девочку. Его обвинили по статьям о похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.