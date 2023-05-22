Криминал 22 мая 2023, 17:33 Обвинительный вердикт вынесли по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени СК сообщил об обвинительном вердикте по делу об изнасиловании и убийстве девочки в Тюмени

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Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт по делу Виталия Бережного об убийстве восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Бережного обвинили по статьям о похищении человека, изнасиловании, насильственных действиях сексуального характера и убийстве.

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Следствие и суд установили, что 30 июня 2021 года Бережной встретил ребенка на площадке первого этажа одного из домов на улице Судостроителей в Тюмени. Обманом он заманил девочку в квартиру, которую снимал. Там он расправился с жертвой. Тело убитой преступник сначала хранил в холодильнике, а 17 августа решил скрыть следы преступления и спрятал труп девочки на берегу озера Оброчное.

В день совершения преступления Бережной находился в состоянии наркотического опьянения, подчеркнули в СК.

Адвокат Бережного Александр Почуев в своем Telegram-канале назвал решение коллегии ожидаемым.

«Вопрос об обжаловании итогового решения по делу будет разрешен защитой вместе с подзащитным после постановления приговора в этот четверг», — уточнил юрист.

Бережного задержали 25 августа 2021 года. В ходе допроса мужчина сознался в убийстве. По его словам, в квартире он связал ребенка скотчем и изнасиловал, а потом задушил.