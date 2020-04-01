Житель Москвы напал на продавца магазина с мачете и скрылся

Один из покупателей напал на сотрудника столичного магазина с мачете. Мужчина ранил рабочего, а затем просто ушел. Теперь в ситуации разбираются полицейские.

«Неизвестный причинил ранения сотруднику магазина, после чего скрылся. Пострадавший для оказания помощи доставлен в медучреждение. По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия», — сообщили «360» в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

Нападение произошло в одном из магазинов на Селигерской улице. Как уточняет Telegram-канал Baza, речь идет о магазине «Магнит». Продавец заметил, что покупатель себя странно ведет. Он проследил за мужчиной и увидел, что тот прихватил банку кофе. Когда покупатель забирал свои вещи из ящика на входе, он напал на продавца, который просил его вернуть товар на полку.

В итоге сотрудник магазина получил несколько ударов мачете. Его отправили в больницу с травмами руки. Сейчас нападавшего разыскивает полиция.