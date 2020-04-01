Коронавирус изменил индустрию доставки в России

Доставка еды позволяет кафе и ресторанам сохранять клиентов и держаться на рынке, несмотря на убытки. Некоторые заведения открыли собственную доставку, другие — подключились к существующим сервисам.

«„Яндекс.Еда“ и Delivery Club, в свою очередь, поддержали бизнес и позволили эффективнее продвигаться на рынке доставки еды. Кроме того, второй сервис запустил горячую линию поддержки ресторанов по вопросам работы заведений на фоне введения новых мер профилактики коронавируса», — отметили авторы издания.

По их мнению, чтобы удержать клиентов, рестораны и кафе устраивают акции, упрощают доставку и увеличивают зону доставки.

К доставке еды подключились и крупные магазины. Например, супермаркет «Перекресток» привозит продукты в день заказа, а «Глобус» — на следующий день. Однако «Сбермаркет» отказался от доставки до 4 апреля.

Эксперты отметили, что доставка — это временное решение проблемы, так как приносит бизнесу убыток.