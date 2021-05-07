Жителя Красноярска заподозрили в жестоком убийстве на почве ревности

В Красноярске произошло жестокое убийство двух человек. Полиция задержала мужчину, подозревая, что он из ревности расправился со своей сожительницей и гостем. Об этом сообщили в пресс-службе управления СК по региону.

По версии следствия, подозреваемый пришел в квартиру к своей 42-летней сожительнице. У нее в гостях находились 39-летний мужчина и 32-летняя женщина.

«На почве личных неприязненных отношений и ревности мужчина нанес ножевые ранения всем троим находившимся в квартире гражданам, после чего с места преступления скрылся. Через несколько часов он добровольно сообщил о своем местонахождении в правоохранительные органы», — сообщил представитель ведомства.

Гостью доставили в больницу с многочисленными ножевыми ранениями в тяжелом состоянии. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство и убийстве двух лиц. Полицейские предоставили видео, где 62-летний задержанный признается, что зарезал сожительницу из-за обиды.

«Я взял нож и порезал их. Жену и мужчину», — сказал он.

По его словам, она пять дней назад выгнала его из дома и «лишила всего».